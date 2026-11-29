Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади около 11 тыс. кв. м

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на складском здании в подмосковных Химках локализован, сообщили в ГУ МЧС по Московской области в воскресенье.

"29.11.2026 в 02.43 - локализация пожара на площади 10875 кв. м", - говоритс в сообщении.

К тушению возгорания привлечены 91 человек и 34 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Химках на ул. Заводская горит складское помещение, площадь пожара составляет 7,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, внутри помещения находится мебель. Тушение возгорания осложнено высокой пожарной нагрузкой.