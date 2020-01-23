МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - По прогнозу Росгидромета, 23 января в Москве с 7 часов утра до 18:00 возможно усиление северо-западного ветра, его скорость при порывах будет достигать 12-17 метров в секунду, предупредил региональный главк МЧС. Также ожидается гололедица.

В МЧС рекомендовали парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Во время движения водителям посоветовали избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию с другими участниками движения.