Синоптики спрогнозировали, что февраль в России будет холоднее января

В Гидрометцентре заявили, что такое случается "крайне редко"

Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Средняя температура воздуха в России в феврале будет ниже аналогичного значения января, сообщил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы это (данные о температуре в феврале - ИФ) прогнозируем достаточно уверенно. Такое бывает нечасто, я бы даже сказал - крайне редко. Это справедливо как для европейской территории России, так и для страны в целом", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, особенно сильно похолодает в азиатской части страны, где будут наблюдаться отрицательные аномалии температуры, однако и на европейской территории России - и в Москве, в частности - температурные показатели будут заметно ниже январских.

"Насколько ниже - скажем в конце месяца", - пообещал собеседник агентства.

В январе погода на европейской территории России, в частности, в Москве поставила несколько температурных рекордов. Так, в пятницу температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ достигла плюс 4,3 градуса. Это стало рекордным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

В четверг, 16 января, температура поднялась до плюс 3,2 градуса, что на 0,1 градуса выше прежнего рекордного значения дня, установленного также в 1925 году.