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В Москве снова "заминировали" школы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Департамент образования Москвы получил анонимное сообщение о бомбах, заложенных в десятке школ. Их проверяют, решается вопрос об эвакуации, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Также пришло сообщение о "минировании"самого департамента образования.

"Ожидаем, что сообщения продолжат поступать", - отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось о "минировании" четырех московских железнодорожных вокзалов и нескольких районных судов в Петербурге. Также поступили угрозы школам и детским садам Екатеринбурга, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Биробиджана.

ФСБ и Роскомнадзор в этот же день сообщили, что по требованию Генпрокуратуры будет заблокирован нидерландский почтовый сервис Startmail. Анонимные угрозы поступают с ящиков Startmail.com. В Роскомнадзоре сказали, что считают владельцев сервиса добропорядочными гражданам, но при этом те не раскрыли, кто администрирует эти подозрительные ящики. Блокировка затруднит рассылку угроз, надеется ведомство.

Волна лжеминирований продолжается с 28 ноября, чаще всего из-за угроз страдают учреждения Москвы и Петербурга. По данным источника "Интерфакса", за это время только в Москве общее число эвакуированных приблизилось к 1,5 млн человек. В частности, храм Христа Спасителя минировался уже 14 раз, Центральный телеграф - 10 раз. Не реже раза в неделю поступают сообщения об угрозах взрыва на всех 232 станциях московского метро.

В столице рекорд по числу эвакуированных был установлен 19 декабря 2019 года - около 170 тысяч человек.

Москва Петербург Екатеринбург ФСБ Роскомнадзор

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