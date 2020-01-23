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ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В Роскомнадзоре надеются, что это затруднит рассылку анонимных угроз о заложенных бомбах

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями
Фото: Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. С ящиков на Startmail в Россию поступило больше тысячи сообщений о заложенных бомбах в различных городах.

МоскваИсточник рассказал о графике поступления массовых угроз о минировании в МосквеЧитать подробнее

Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября, чаще всего страдают учреждения Москвы и Петербурга.

По данным ФСБ, с 28 ноября с почты на Startmail.com на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений с угрозами о минировании.

"В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)",- сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Ни одна угроза не подтвердилась, отметили в спецслужбе.

"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство отметило, что представители Startmail не предоставили по запросу Москвы сведения о тех, кто администрирует почтовые ящики, с которых поступают угрозы. "Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов", - отметили в Роскомнадзоре.

Рассылка таких сообщений создавала "реальную угрозу массового нарушения общественного порядка" и вызывала "большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс", - напомнил Роскомнадзор. Ведомство рассчитывает "на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами" с учетом высокой общественной значимости вопроса.

Минирования продолжаются

Ранее 23 января источник "Интерфакса" сообщил, что из-за сообщений о минировании в Москве проверяют четыре железнодорожных вокзала - Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга утром сообщила об эвакуации Петродворцового, Красногвардейского, Василеостровского, Сестрорецкого, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районных судов.

Ранее в этот четверг из-за анонимных угроз проверяли 19 детских садов во Владивостоке, 13 садиков в Хабаровске, пять - в Комсомольске-на-Амуре и несколько садов в Благовещенске. Мэрия Биробиджана объявила об эвакуации всех садиков в городе.

Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что в городе проверяют все школы и детские сады, эвакуации там не проводились, но во всех этих учреждениях провели осмотр территорий и помещений и усилили пропускной режим.

Информированный источник "Интерфакса" недавно рассказал, что "лжеминеры", рассылающие угрозы московским учреждениям, "берут выходные" по субботам и воскресеньям, а также "не работали" в праздники, с 1 по 7 января. Судя по сообщениям пресс-службы петербургских судов, такой же режим рассылки угроз сложился и в этом городе. Один раз в январе анонимы "заминировали" московские школы, когда те еще не открылись после каникул.

С 28 ноября по 22 января из-за их сообщений в столице эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек.

В Биробиджане в середине декабря во время эвакуации садика № 24 воспитательнице стало плохо. Она умерла.

Публикуя первые письма с угрозами, пресс-служба судов Петербурга сообщила, что их автор обещал продолжать рассылку до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

ФСБ Нидерланды Москва Петербург Владивосток Екатеринбург Биробиджан Роскомнадзор Константин Малофеев

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