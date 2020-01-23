ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В Роскомнадзоре надеются, что это затруднит рассылку анонимных угроз о заложенных бомбах

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к нидерландскому почтовому сервису Startmail.com. С ящиков на Startmail в Россию поступило больше тысячи сообщений о заложенных бомбах в различных городах.

Волна лжеминирований в России продолжается с 28 ноября, чаще всего страдают учреждения Москвы и Петербурга.

По данным ФСБ, с 28 ноября с почты на Startmail.com на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений с угрозами о минировании.

"В тексте также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)",- сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Ни одна угроза не подтвердилась, отметили в спецслужбе.

"Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб", - заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство отметило, что представители Startmail не предоставили по запросу Москвы сведения о тех, кто администрирует почтовые ящики, с которых поступают угрозы. "Тем не менее мы уверены, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов", - отметили в Роскомнадзоре.

Рассылка таких сообщений создавала "реальную угрозу массового нарушения общественного порядка" и вызывала "большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс", - напомнил Роскомнадзор. Ведомство рассчитывает "на эффективное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами" с учетом высокой общественной значимости вопроса.

Минирования продолжаются

Ранее 23 января источник "Интерфакса" сообщил, что из-за сообщений о минировании в Москве проверяют четыре железнодорожных вокзала - Ленинградский, Ярославский, Казанский и Курский.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга утром сообщила об эвакуации Петродворцового, Красногвардейского, Василеостровского, Сестрорецкого, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районных судов.

Ранее в этот четверг из-за анонимных угроз проверяли 19 детских садов во Владивостоке, 13 садиков в Хабаровске, пять - в Комсомольске-на-Амуре и несколько садов в Благовещенске. Мэрия Биробиджана объявила об эвакуации всех садиков в городе.

Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что в городе проверяют все школы и детские сады, эвакуации там не проводились, но во всех этих учреждениях провели осмотр территорий и помещений и усилили пропускной режим.

Информированный источник "Интерфакса" недавно рассказал, что "лжеминеры", рассылающие угрозы московским учреждениям, "берут выходные" по субботам и воскресеньям, а также "не работали" в праздники, с 1 по 7 января. Судя по сообщениям пресс-службы петербургских судов, такой же режим рассылки угроз сложился и в этом городе. Один раз в январе анонимы "заминировали" московские школы, когда те еще не открылись после каникул.

С 28 ноября по 22 января из-за их сообщений в столице эвакуировали в общей сложности около 1,5 млн человек.

В Биробиджане в середине декабря во время эвакуации садика № 24 воспитательнице стало плохо. Она умерла.

Публикуя первые письма с угрозами, пресс-служба судов Петербурга сообщила, что их автор обещал продолжать рассылку до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".