Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сообщения о заложенных взрывных устройствах на территории столичных объектов продолжают поступать на адреса электронной почты госучреждений, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, в минувшую пятницу письма с угрозами приходили с адресов сервиса protonmail.com. Из-за поступивших сигналов пришлось проверить более 800 объектов Москвы, отметил он.

По его информации, неизвестные сообщали накануне о минировании всех 232 станций столичного метро, более 450 объектов образования и здравоохранения, 30 районных судов, а также гостиниц, крупных торговых центров и других объектов.

Угрозы также получили ГУМ, ЦУМ, несколько органов исполнительной власти Москвы.

Как уточнил источник, эвакуация проводилась выборочно, всего на улицы вывели около 13 тыс. человек.

Ни один сигнал о заложенных взрывных устройствах не подтвердился.

ФСБ России 23 января сообщила об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail, с которого неизвестными было отправлено более тысячи сообщений об угрозах взрыва в городах России с конца ноября.

Волна анонимных сообщений об угрозах взрыва в городах России началась в конце ноября 2019 года. По данным источников "Интерфакса", с 28 ноября из-за угроз о взрывах только в Москве общее число эвакуированных достигло 1,55 млн человек.