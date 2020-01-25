Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:13

Более 800 объектов Москвы проверили накануне из-за угроз о минировании

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сообщения о заложенных взрывных устройствах на территории столичных объектов продолжают поступать на адреса электронной почты госучреждений, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, в минувшую пятницу письма с угрозами приходили с адресов сервиса protonmail.com. Из-за поступивших сигналов пришлось проверить более 800 объектов Москвы, отметил он.

МоскваФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиямиФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиямиЧитать подробнее

По его информации, неизвестные сообщали накануне о минировании всех 232 станций столичного метро, более 450 объектов образования и здравоохранения, 30 районных судов, а также гостиниц, крупных торговых центров и других объектов.

Угрозы также получили ГУМ, ЦУМ, несколько органов исполнительной власти Москвы.

Как уточнил источник, эвакуация проводилась выборочно, всего на улицы вывели около 13 тыс. человек.

Ни один сигнал о заложенных взрывных устройствах не подтвердился.

ФСБ России 23 января сообщила об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail, с которого неизвестными было отправлено более тысячи сообщений об угрозах взрыва в городах России с конца ноября.

Волна анонимных сообщений об угрозах взрыва в городах России началась в конце ноября 2019 года. По данным источников "Интерфакса", с 28 ноября из-за угроз о взрывах только в Москве общее число эвакуированных достигло 1,55 млн человек.

Москва ГУМ ЦУМ

Новости по теме

Новости

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Ночь на пятницу в Москве стала самой морозной за зиму

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Систему распознавания лиц в метро Москвы окончательно внедрят к 1 сентября

Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве в ближайшие сутки

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

ФСБ объявила о блокировке почтового сервиса Startmail.com в связи с лжеминированиями

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В Москве женщина укрылась в квартире от приставов, пригрозив убить 4-летнего внука

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

Пожарный погиб при взрыве газа в Серпухове

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');