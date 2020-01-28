Анонимы продолжили волну лжеминирований с нового почтового адреса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве с 24 января угрозы о заложенных бомбах начали поступать с почтового ящика на швейцарском сервисе protonmail.com, рассказал информированный источник "Интерфакса". 23 января ФСБ объявила, что нидерландский сервис Startmail.com будет заблокирован из-за волны ложных минирований.

В минувший понедельник, 27 января угрозы поступили в адрес более 700 учреждений в Москве. По словам собеседника агентства, объекты проверялись все, но эвакуации проводились выборочно, всего за день были эвакуированы около 16 000 человек. Бомбу нигде не нашли.

Проверить пришлось больше 200 образовательных учреждений, 25 судов, 15 больниц, все 232 станции метро, несколько больших торговых центров, десятки гостиниц и Центральный телеграф. В 15-й раз за два месяца поступила угроза взрыва в храме Христа Спасителя.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в понедельник сообщила об эвакуации десяти районных судов.

Волна лжеминирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября. По оценкам источников "Интерфакса", за это время только в столице общее число эвакуированных приблизилось к 1,55 млн человек. Рекорд по этому показателю был установлен в городе 19 декабря - около 170 000 эвакуированных.

Москва и Петербург получают угрозы почти каждый будний день, за вычетом новогодних каникул. В отдельные дни угрозы получают различные учреждения и в других крупных городах.

23 января ФСБ и Роскомнадзор сообщили о блокировке сервиса Startmail, поскольку с его ящиков поступило больше тысячи сигналов о заложенных бомбах. Владельцы сервиса отказались назвать администраторов этих почтовых ящиков. В Роскомнадзоре отметили, что блокировка одного сервиса не перекроет злоумышленникам все каналы для рассылки угроз, но выразили надежду, что это все же затруднит их действия.