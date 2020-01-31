Сообщения об обнаружении коронавируса в Москве не подтвердились

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили информацию о якобы обнаруженном новом коронавирусе в Москве.

"Пошла информация по первому заболевшему в Москве: мы не подтверждаем данную информацию", - сообщили журналистам в секретариате Голиковой, возглавляющей оперативный штаб по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ.

В оперативном штабе также озвучили сообщение столичного управления Роспотребнадзора, что результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный.

"Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что в Москве исследования для определения нового коронавируса проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в "Противочумном центре" и "Центре гигиены и эпидемиологии в г. Москве". По результатам всех проведенных там исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека, отметили в ведомстве.

О том, что в Москве якобы подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом, ранее со ссылкой на неназванный источник сообщил телеграм-канал Mash. Затем эту информацию опубликовал ряд СМИ.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 7 711 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом (2019-nCoV), прирост за сутки составил 29% (1 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) (36%).