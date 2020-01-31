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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:30

Режим ЧС введен в забайкальском поселке на границе с Китаем

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Поселок Забайкальск, где расположен международный пункт пропуска, перешел в режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для мобилизации всех ведомств на фоне распространения коронавируса в соседнем Китае.

Новый коронавирус в Китае

"В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен одноименный международный автомобильный пункт пропуска, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС", - сообщает правительство Забайкальского края.

В регионе введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. Представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска, вошли в состав ситуационного центра по коронавирусу.

Как сообщалось, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС международного значения вспышку коронавируса, начавшуюся в китайском Ухане в прошлом декабре. По последним данным, от вызванной этим вирусом пневмонии в Китае скончались уже более 200 человек, заразились более 9,5 тысячи. За пределами КНР случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже примерно в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

Китай Россия Забайкальский край Забайкальск

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