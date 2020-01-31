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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:40

К группе туристов из Китая в московском отеле ночью выезжали бригады скорой помощи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Бригады скорой помощи в ночь на пятницу выезжали к группе туристов из Китая, проживающих в отеле в Москве, и не выявили у них высокой температуры.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что бригады скорой медицинской помощи выезжали в отель к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики", - сказали " Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

По словам собеседника агентства, врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. "Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась", - сказали в департаменте.

Новый коронавирус в Китае

Ранее в январе источник "Интерфакса" сообщал, что бригада медиков выезжала в московский район Царицыно к автобусу с китайскими туристами после того, как один из них пожаловался на плохое самочувствие. Врачи осмотрели иностранца и диагностировали у него "обычный кашель", рассказывал собеседник агентства. После этого автобус продолжил свой путь, госпитализация туристу не потребовалась.

"Уханьский" вирус

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За пределами Китая случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.

Мир спрятался за маской

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