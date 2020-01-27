Медики обнаружили "обычный кашель" у китайского туриста, приехавшего в Москву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Столичные медики днем в понедельник осмотрели одного из китайских туристов, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Бригада врачей выехала в московский район Царицыно к автобусу с китайскими туристами после того, как один из них пожаловался на плохое самочувствие, рассказал собеседник агентства.

По его информации, медики осмотрели китайского туриста и диагностировали у него "обычный кашель". "Бригаду "Скорой помощи" вызывали сами китайские туристы, которые приехали на автобусную экскурсию", - уточнил источник.

По его словам, в настоящее время туристический автобус продолжил путь, госпитализация гражданину КНР не потребовалась. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее, вечером 25 января восемь граждан Китая были госпитализированы в инфекционный стационар из гостиницы "АРТ-Москва" с признаками ОРВИ. Они прибыли не из Уханя, отмечал Роспотребнадзор. "У всех обследованных не обнаружено коронавируса, у ряда больных выделен грипп А. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорилось в сообщении ведомства. Семеро были выписаны на следующий день.