Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:10

Медики обнаружили "обычный кашель" у китайского туриста, приехавшего в Москву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Столичные медики днем в понедельник осмотрели одного из китайских туристов, который в составе организованной группы приехал на экскурсию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Бригада врачей выехала в московский район Царицыно к автобусу с китайскими туристами после того, как один из них пожаловался на плохое самочувствие, рассказал собеседник агентства.

Новый коронавирус в Китае

По его информации, медики осмотрели китайского туриста и диагностировали у него "обычный кашель". "Бригаду "Скорой помощи" вызывали сами китайские туристы, которые приехали на автобусную экскурсию", - уточнил источник.

По его словам, в настоящее время туристический автобус продолжил путь, госпитализация гражданину КНР не потребовалась. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее, вечером 25 января восемь граждан Китая были госпитализированы в инфекционный стационар из гостиницы "АРТ-Москва" с признаками ОРВИ. Они прибыли не из Уханя, отмечал Роспотребнадзор. "У всех обследованных не обнаружено коронавируса, у ряда больных выделен грипп А. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - говорилось в сообщении ведомства. Семеро были выписаны на следующий день.

Москва Китай Царицыно

Новости по теме

Новости

В аварии с участием четырех машин в Москве погиб один человек

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Найден отец, оставивший своих детей в "Шереметьево"

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Автомобилист пробил ограждение и упал в Яузу в центре Москвы

Оставленных отцом в Шереметьево детей поместят в больницу для обследования

В "Шереметьево" мужчина бросил двух детей

Врачи осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Новый коронавирус в Китае

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');