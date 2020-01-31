Бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - У бортпроводников рейса, прибывшего в пятницу в Москву из Китая, заподозрили коронавирус. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Несколько членов кабинного экипажа в пятницу после возвращения из Китая в Москву обратились к медикам с симптомами, характерными для коронавируса. Их госпитализировали, им предстоит пройти серию тестов", - сказал источник.

Ранее с подозрением на коронавирус был госпитализирован пилот одного из лайнеров, также прилетевший в Москву из Китая.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

На утро 31 января в Китае было подтверждено 9720 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию, еще 105 случаев зафиксировали 19 других стран. Днем коронавирус выявили у двух граждан КНР в России - в Тюменской области и Забайкалье.