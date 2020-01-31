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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Роспотребнадзор посоветовал чаще мыть руки и следить за "чистотой гаджетов"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и держать "в чистоте гаджеты", что поможет при профилактике новой коронавирусной инфекции.

"Чтобы защитить себя каждому из нас нужно соблюдать несложные меры. Первое сегодня - не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп... Главное правило: мойте, пожалуйста, руки, держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу", - сказала Попова журналистам.

Она подчеркнула, что при первых симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

"Также надо позаботиться о своих детях и пожилых людях. Особенно о пожилых, потому что для них вирус крайне опасен", - добавила Попова.

Она также отметила, что сейчас в России наступает "гриппозный сезон" и меры профилактики для заболеваний схожи.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая: в Забайкалье и Тюменской области. Глава Роспотребнадзора уточнила, что нет риска распространения коронавируса дальше по России.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всего с декабря 2019 года, в Китае зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Роспотребнадзор Анна Попова

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