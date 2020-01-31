Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в январе в среднем превышала норму на 9,2 градуса, что стало максимальным значением за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

"Средняя месячная температура воздуха остается, как и в декабре 2019 года, положительной, в среднем по Москве - плюс 0,1 градуса, а это выше нормы более чем на 9 градусов. До 2020 года самым теплым январем был январь 2007 года, когда средняя месячная температура в нем составила минус 1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше обычных значений", - сообщает сайт "Метеоновости" в пятницу.

Уточняется, что лишь в один день января (23-го) температура соответствовала климатической норме, а самые большие аномалии с превышением нормы на 10-12 градусов отмечались во второй декаде месяца. При этом трижды за месяц - 16, 17 и 22 января - устанавливались рекордные температурные значения дня.

Ранее также сообщалось, что 23 декабря 2019 года температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.