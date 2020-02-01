Рублево-Архангельскую линию метро начнут строить до конца года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время началось проектирование Рублево-Архангельской линии метро, а к строительству планируется приступить до конца года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

Как он отметил, окончательно утвержден маршрут этой линии. Ее протяженность составит 19 км, на которых построят девять станций.

По его словам, в скором времени планируется начать подготовку площадок под будущие станции и перенос инженерных коммуникаций.

Новая Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы и Рублево-Архангельское (район Кунцево). На ней расположатся станции: "Шелепиха", "Пресня", Улица Народного Ополчения", "Бульвар Генерала Карбышева", "Живописная", Строгино", "Троице-Лыково", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская".