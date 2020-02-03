Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега и гололедицы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Автомобилистам в Москве рекомендовали вечером в понедельник отказаться от поездок на личных машинах из-за ухудшения погоды и возможной гололедицы. Об этом предупредил Центр организации дорожного движения.

По прогнозу синоптиков, в городе продолжится дождь со снегом, но во второй половине дня температура опустится ниже нуля и образуется гололедица. Это может ухудшить дорожно-транспортную ситуацию и привести к многочисленным мелким авариям, отметили в ЦОДД.

Водителям посоветовали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В Гидрометцентре утром предупреждали, что днем в Москве может быть до плюс 1-3 градусов тепла, но во вторник уже будет не теплее минус 2-4 градусов, а в последующие дни морозы усилятся и погода приблизится к климатической норме. В ночь на субботу может похолодать до минус 13-18 градусов, а днем температура будет не выше минус 6-10.