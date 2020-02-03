Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снега и гололедицы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Автомобилистам в Москве рекомендовали вечером в понедельник отказаться от поездок на личных машинах из-за ухудшения погоды и возможной гололедицы. Об этом предупредил Центр организации дорожного движения.

По прогнозу синоптиков, в городе продолжится дождь со снегом, но во второй половине дня температура опустится ниже нуля и образуется гололедица. Это может ухудшить дорожно-транспортную ситуацию и привести к многочисленным мелким авариям, отметили в ЦОДД.

Водителям посоветовали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В Гидрометцентре утром предупреждали, что днем в Москве может быть до плюс 1-3 градусов тепла, но во вторник уже будет не теплее минус 2-4 градусов, а в последующие дни морозы усилятся и погода приблизится к климатической норме. В ночь на субботу может похолодать до минус 13-18 градусов, а днем температура будет не выше минус 6-10.

ЦОДД Москва Гидрометцентр

Новости по теме

Новости

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Январский температурный рекорд в Москве удивил синоптиков

Январский температурный рекорд в Москве удивил синоптиков

"Мосгаз" предупредил о мошенниках, выдающих себя за газовщиков

"Мосгаз" предупредил о мошенниках, выдающих себя за газовщиков

Морозная погода установится в Москве с 4 февраля

Морозная погода установится в Москве с 4 февраля

Чемпиона России по боксу заподозрили в нападении на росгвардейца

В департаменте образования назвали фейком сообщения о закрытии школ в Москве

Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров", объясненной реновацией

Минприроды подаст иск из-за вырубки нацпарка "Лосиный остров", объясненной реновацией

Рекомендованные Минздравом препараты от коронавируса оказались не во всех аптеках Москвы

В Москве 31 января массово "минировали" здания госучреждений

Бортпроводников с рейса из Китая госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');