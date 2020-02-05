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Ряд улиц в Москве перекроют в субботу из-за акции противников изменения Конституции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Из-за шествия по вопросу изменения Конституции РФ движение на ряде улиц Москвы в районе метро "Братиславская" на юго-востоке столицы в субботу, 8 февраля, будет перекрыто.

Изменение Конституции

"Ограничения на движение транспорта на время согласованного с властями шествия вблизи станции метро "Братиславская" будут действовать 8 февраля с 14:00 до 16:00", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Так, в это время перекроют для транспорта улицу Перерва и ее дублеры (между Люблинской и Белореченской улицами), дублер Люблинской улицы (между улицами Перерва и Новомарьинской по нечетной стороне), Мячковский бульвар (между улицами Перерва и Новомарьинской), Братиславскую улицу (между улицами Верхние Поля и Новомарьинской), а также Перервинский бульвар (между улицами Перерва и Новомарьинская).

По сообщению организаторов шествия - гражданской коалиции "Третья сила" - мероприятие согласовано под лозунгами против внесения поправки в Конституцию РФ. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал мероприятие с участием до 2 тыс. человек.

Президент Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Документ прошел первое чтение 23 января. Теперь продолжается обсуждение новых поправок, которые предложили депутаты, сенаторы, партии и общественные организации.

Братиславская Москва ЦОДД Третья сила

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