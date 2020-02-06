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Экс-фигурант дела о беспорядках в Москве Миняйло отсудил 150 тыс. рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы удовлетворил иск о компенсации за незаконное уголовное преследование бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в ходе протестных акций минувшим летом в столице Алексея Миняйло и назначил ему выплату в 150 тысяч рублей.

"Суд частично удовлетворил исковое заявление, взыскав с министерства финансов в пользу истца 150 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Миняйло вменялось участие в массовых беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). По версии следствия, он принимал активное участие в несогласованной акции. В свою очередь защита Миняйло настаивала, что он не только не участвовал в массовых беспорядках, но и не принимал участия в протестной акции.

Протесты в Москве

Под открытым письмом в поддержку Миняйло подписались руководители 16 некоммерческих организаций (НКО). В нем отмечается, что Миняйло занимался благотворительным проектом "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России. Во время кампании в Мосгордуму он был волонтером кандидата в депутаты Любови Соболь.

26 сентября после решения Басманного суда об освобождении Миняйло в связи с непричастностью к массовым беспорядкам на акции 27 июля в Москве Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении активиста. 25 ноября Миняйло подал иск о компенсации в размере 1,5 млн рублей в связи с незаконным уголовным преследованием.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.

Алексей Миняйло Тверской суд Москва

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