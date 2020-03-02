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Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование

Экс-фигурант "дела 27 июля" отсудил 100 000 рублей за незаконное преследование
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Даниил Конон отсудил за незаконное уголовное преследование 100 000 рублей. Такую компенсацию ему присудил Тверской суд, сообщили в пресс-службе суда.

Протесты в Москве

Защита Конона просила взыскать с Минфина 1,4 млн рублей.

Конон был задержан и арестован в начале августа в Москве по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в день несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму. 3 сентября СК прекратил уголовное преследование Конона и еще четырех обвиняемых в участии в беспорядках. Их освободили из СИЗО.

6 декабря Тверской суд Москвы назначил Конону 15 суток административного ареста, но освободил от наказания, засчитав дни, которые он провел под стражей в августе. 9 декабря его защита подала иск о компенсации за незаконное уголовное преследование.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Полиция и Росгвардия в этот день задержали больше тысячи человек. Затем СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, часть фигурантов которого затем была отпущена, а остальным вменили применение насилия к полицейским или призывы к экстремизму.

Даниил Конон Тверской суд Мосгордума

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