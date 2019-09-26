Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

В его действиях не нашли состава уголовного преступления, он был освобожден в зале суда

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло в Басманном районном суде Фото: Метцель Михаил/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы освободил из-под стражи фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло. Судья Артур Карпов заявил, что в материалах дела не нашел признаков массовых беспорядков и в действиях арестованного не было признаков уголовного преступления.

"Алексея Миняйло отпускают в зале суда. Никакого домашнего ареста. Судья Артур Карпов сказал, что Миняйло никакого преступления не совершал!", - написал в телеграм глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

миняйло выпустили из клетки pic.twitter.com/XTxyH6RqcS — Сологуб (@ivegottheflu) September 26, 2019

"В действиях Миняйло усматриваются признаки только административного правонарушения. (...) Суд постановил: освободить обвиняемого из-под стражи на свободу", - сказал судья.

После этого он был освобожден в зале суда.

Изменить Миняйло меру пресечения попросили и прокурор, и следователь. Гособвинитель попросил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а следователь - перевести его под домашний арест.

Ранее в сентябре следствие попросило суд продлить ему арест до конца года.

В суде за Миняйло поручились около десяти православных священников. По словам его адвоката Алана Гамазова, под поручительством подписались больше 200 священнослужителей. Ранее представители РПЦ упоминали его в открытом обращении против преследования фигурантов "московского дела".

Миняйло был волонтером штаба юриста ФБК Любови Соболь и помогал ей собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения в Мосгордуму. Вместе с ней он держал голодовку в знак протеста против отказа ее зарегистрировать. Он был арестован 2 августа. Его обвинили в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) 27 июля в Москве.

Он вину не признал и заявил, что не участвовал ни в беспорядках, ни в несогласованной акции. 27 июля он находился в центре сбора подписей с ночи и до задержания Соболь, затем он поехал за ней в Хамовнический суд и потом вернулся в центр сбора подписей. Его задержали только вечером того дня, когда он вышел из центра.

Миняйло остался одним из двоих фигурантов "дела 27 июля", которым вменяют только участие в массовых беспорядках. Второго из них, Сергея Фомина перевели под домашний арест 3 сентября.