Экс-фигурант "дела 27 июля" Миняйло потребовал 1,5 млн рублей компенсации

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Алексей Миняйло, бывший фигурант дела о массовых беспорядках в ходе протестных акций минувшим летом в Москве, подал иск о компенсации в размере 1,5 млн рублей в связи с незаконным уголовным преследованием, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алан Гамазов.

"Да, Миняйло подал иск. Он просит у министерства финансов 1,5 млн рублей в качестве возмещения вреда за незаконное уголовное преследование", - сказал Гамазов в понедельник.

26 сентября после решения Басманного суда об освобождении Миняйло в связи с непричастностью к массовым беспорядкам на акции 27 июля в Москве Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении активиста.

Фигуранту вменялось участие в массовых беспорядках 27 июля (часть 2 статьи 212 УК РФ). По версии следствия, Миняйло принимал активное участие в несогласованной акции. Защита Миняйло настаивала, что он не только не участвовал в массовых беспорядках, но и не принимал участия в протестной акции.

Под открытым письмом в поддержку Миняйло подписались руководители 16 некоммерческих организаций (НКО). В нем отмечается, что Миняйло занимался благотворительным проектом "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России. Во время кампании в Мосгордуму он был волонтером кандидата в депутаты Любови Соболь.

В центре Москвы 27 июля проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.