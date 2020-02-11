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В понедельник в Москве "минировали" метро и храм Христа Спасителя

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В минувший понедельник 10 февраля в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверили больше 350 учреждений или помещений, рассказал информированный источник "Интерфакса". В частности, проверялись все 232 станции метро и, в очередной раз, храм Христа Спасителя.

МоскваИсточник рассказал о графике поступления массовых угроз о минировании в МосквеЧитать подробнее

Также угрозы поступили в адрес образовательных учреждений, более 30 медицинских и 15 районных судов.

По словам собеседника агентства, эвакуацию проводили выборочно, всего было эвакуировано в общей сложности около 7000 человек. Бомб нигде не нашли.

В Петербурге в понедельник прошли эвакуации в нескольких районных судах, сообщала объединенная пресс-служба городских судов. Также она опубликовала фото письма с угрозами взрыва в адрес десятков школ и детских садов.

Волна лжеминирований продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Угрозы о заложенных взрывных устройствах в Москве и Петербурге поступают почти каждый будний день, время от времени в рассылку включаются другие крупные города.

По информации источников "Интерфакса", за два с половиной месяца с территории московских объектов пришлось эвакуировать свыше 1,6 млн человек.

Чтобы ограничить возможности лжеминеров ФСБ и Роскомнадзор объявили, что заблокировали в России несколько иностранных почтовых сервисов, ящиками которых пользуются анонимы.

Москва ФСБ Роскомнадзор Петербург Московский метрополитен ХХС

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