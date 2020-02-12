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Источник сообщил о приостановке волны лжеминирований в Москве

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения об угрозах взрывов на столичных объектах не поступают в экстренные службы и правоохранительные органы уже два дня подряд, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Последний раз массовые анонимные угрозы поступали в понедельник (10 февраля - ИФ), было "заминировано" более 350 объектов, эвакуировано около 7 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что анонимы с 28 ноября 2019 года "отдыхали" лишь по субботам и воскресеньям и в новогодние каникулы. В будние дни рассылка писем с угрозами проводилась регулярно.

Волна лжеминирований в российских городах, в том числе в Москве, началась 28 ноября. По информации источников "Интерфакса", за два с половиной месяца с территории московских объектов пришлось эвакуировать свыше 1,6 млн человек. Письма с угрозами поступали в основном с электронных адресов иностранных почтовых сервисов.

Пик "минирования" в Москве пришелся на 19 декабря 2019 года, когда полиция и спасатели вывели из зданий для проверки угроз порядка 170 тыс. человек.

Москва

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