Protonmail не получала просьб о помощи в поисках лжеминеров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Швейцарский почтовый сервис Protonmail не получал от российских властей просьб помочь в расследовании массовой рассылки ложных угроз о минировании, вопреки заявлениям Роскомнадзора. Блокировка сервиса только ограничит права добросовестных граждан, заявил представитель компании "Интерфаксу".

"Несмотря на утверждения правительства о том, что мы отклонили его просьбу о помощи, сообщений от российских властей пока не поступало", - заявил он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что компания категорически отказалась предоставлять информацию для регистрации в реестре операторов распространения информации в интернете, а также назвать тех, кто администрирует почтовые ящики, с которых отсылаются письма с угрозами о заложенных бомбах. ФСБ и Роскомнадзор сообщили, что Protonmail будет за это заблокирован.

"Мы получили сообщения о том, что Protonmail и ProtonVPN в настоящее время частично заблокированы в России. Мы обращаемся к соответствующим властям, чтобы снять блок как можно скорее", - сообщил представитель компании.

Компания уже начала обсуждать проблему с властями Швейцарии и надеется на общение с российскими властями, поскольку считает блокировку необоснованной, говорится в пресс-релизе Protonmail.

Компания предложила "технически подкованным" членам российского сообщества Protonmail с ней связаться, чтобы они помогли решить проблему недоступности ее серверов в России. Сейчас частичная блокировка влияет на пользователей веб-сайтов и мобильных устройств Protonmail и "пользователей ProtonVPN, которые еще не прошли проверку".

Компания считает блокировку "неэффективным и неуместным ответом на угрозы, о которых сообщают".

"Это не помешает киберпреступникам отправлять угрозы с помощью другой почтовой службы и не будет эффективным, если злоумышленники были обнаружены за пределами России. Киберпреступники, вероятно, также смогут обойти блокировку, используя один из многих VPN-сервисов. Однако он не позволяет законопослушным гражданам России получить доступ к нашей безопасной почтовой службе", - отметил представитель компании.

Основным результатом блокировки он считает ограничение доступа россиян к частной жизни.

"Мы осуждаем этот блок как ошибочную меру, которая служит только для вреда простым людям", - заключил представитель компании.

ФСБ и Роскомнадзор 29 января сообщили, что Protonmail.com в России будет заблокирован. По данным ФСБ, этот сервис начали активно использовать для массовой рассылки сообщений о минировании с 24 января. 23 января по той же причине был заблокирован нидерландский почтовый сервис Startmail.com. Startmail оспорила это решение в Таганском суде Москвы.

Волна массовых лжеминирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября, иногда угрозы затрагивают и другие крупные города.