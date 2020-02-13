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Мосгордуме предложили запретить строить дома выше 14 этажей по программе реновации

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов внес на рассмотрение законопроект о запрете строить жилье выше 14 этажей по программе реновации. Документ опубликован на сайте городского заксобрания.

Автор поправок также предложил наделить жильцов домов, попавших под реновацию, правом отказаться от переезда в новые дома высотой более 14 этажей.

В 2017 году мэр Сергей Собянин пообещал, что строящиеся по реновации дома будут от шести до 14 этажей, а плотность застройки не превысит предусмотренную Генпланом, напомнил Тимонов в пояснительной записке. Несмотря на это по реновации в Северном Измайлове хотят построить жилые здания высотой от 90 до 160 м, а в Покровском-Стрешневе - дома высотой 255 м (семьдесят семь этажей).

Мосгордума Сергей Собянин Москва Михаил Тимонов Справедливая Россия

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