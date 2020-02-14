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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Третьяковка назвала настоящую причину дезинфекции в галерее

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Третьяковской галерее опровергли информацию о том, что в галерее проведут дезинфекцию от коронавируса, в том числе в корпусах в Лаврушинском переулке и на Крымском валу.

"Новость ложная. Мы никакую дезинфекцию не проводим", - сообщили в пресс-службе и добавили, что музей скоро проведет дезинфекцию от мышей, крыс и паразитов.

Ранее СМИ сообщили, что галерея готова потратить около 2 млн рублей на дезинфекцию из-за коронавируса и что обработка помещений пройдет в марте.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Третьяковская галерея

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