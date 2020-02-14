В Петербурге отменили открытие российско-китайской библиотечной выставки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская национальная библиотека (РНБ) решила отменить намеченное на 17 февраля открытие выставки "Россия и Китай: вековая дружба народов". В пресс-службе учреждения объяснили это техническими причинами и не стали проводить связь со вспышкой уханьского коронавируса.

"Отмена вызвана скорее техническими накладками. Мы поняли, что не сможем провести мероприятие в заявленном формате в назначенную дату, и решили перенести обсуждение в формат видеоконференции, телемоста, посвященного развитию российско-китайских отношений", - сказал представитель РНБ.

Дата и формат телемоста уточняются.

На открытии выставки "Россия и Китай: вековая дружба народов" планировалось представить издания отдела литературы стран Азии и Африки РНБ, раскрывающие историю российско-китайских отношений со времени их зарождения до наших дней. Заявлялось участие представителей генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге, СПбГУ, Института Восточных рукописей, а также учащихся школ с углубленным изучением китайского языка.