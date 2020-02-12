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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Учреждения культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В учреждениях культуры Сочи, где ежедневно проходят массовые мероприятия, усилили дезинфекционный режим в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Это следует из приказа начальника управления культуры горадминистрации Татьяны Устиновой.

Новый коронавирус в Китае

Она обязала руководителей этих учреждений наладить ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также она рекомендовала дезинфицировать помещения с помощью ультрафиолетовых и бактерицидных ламп.

"Иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены: мыло, спреи для обработки рук и медмаски", - говорится в приказе.

Также чиновница запретила допускать к работе людей с подозрением на инфекционное заболевание.

Сочи Китай Татьяна Устинова

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