Учреждения культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В учреждениях культуры Сочи, где ежедневно проходят массовые мероприятия, усилили дезинфекционный режим в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае. Это следует из приказа начальника управления культуры горадминистрации Татьяны Устиновой.

Она обязала руководителей этих учреждений наладить ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Также она рекомендовала дезинфицировать помещения с помощью ультрафиолетовых и бактерицидных ламп.

"Иметь неснижаемый запас моющих и дезинфицирующих средств, средств личной гигиены: мыло, спреи для обработки рук и медмаски", - говорится в приказе.

Также чиновница запретила допускать к работе людей с подозрением на инфекционное заболевание.