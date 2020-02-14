Очередь на пикет против приговора по "делу Сети" выстроилась у здания ФСБ в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Серия одиночных пикетов против приговора по "делу Сети" проходит в пятницу в Москве у здания ФСБ России на Лубянке.

В середине акции в очереди на пикет стоят около 150 человек, передает корреспондент "Интерфакса". В специальной группе в соцсетях, где выкладывают фото с каждым пикетчиком, имеется уже несколько сотен публикаций.

Метропикет сейчас выглядит вот так pic.twitter.com/M7rPRc0rhO — Плетнев. (@mpltnv) February 14, 2020

Правоохранительное органы в происходящее не вмешиваются. Был задержан один активист националистического движения SERB.

Акция, которая проходит каждую пятницу, называется "Метропикет": на выходе из метро в час пик общественники, политики и активисты встают в не требующие согласования одиночные пикеты в поддержку политзаключённых.

Сегодняшний пикет, по призыву журналиста Ильи Азара, посвящен "делу Сети", он проходит на выходе из метро в сторону здания ФСБ с 17:00 до 22:00. К нему присоединились, в частности, депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тихонов, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, движение "Матери против политических репрессий", члены ФБК Алексея Навального и другие.

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Фигурантам дела в зависимости от роли и степени участия инкриминировались участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

Адвокаты нескольких фигурантов дела уже подали апелляционные жалобы на вынесенный Приволжским окружным военным судом приговор.

Приговор раскритиковали правозащитники. В обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы, отмечается, что правозащитники имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками",. Они потребовали наказать должностных лиц, причастных к пыткам молодых людей.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.