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Правозащитники предупредили Путина о возрождении "практик Большого террора" в РФ

Правозащитники предупредили Путина о возрождении "практик Большого террора" в РФ
Правозащитники Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев и Лев Пономарев
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о встрече, чтобы рассказать о деле "Сети" (организация, запрещенная в РФ) и попросить о его объективном расследовании; они усмотрели в этом деле доказательства возрождения в России "практик Большого террора" на государственном уровне.

"То, о чем мы намерены с Вами говорить, затрагивает напрямую вопросы национальной безопасности и национального согласия и потому требует немедленного реагирования", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы в пятницу.

"Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела "Сети" применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы", - отмечается в документе.

Правозащитники, по их словам, имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками", и требуют наказать должностных лиц, причастных к этим преступлениям.

Авторы обращения считают, что методы, использованные в деле "Сети", становятся "доказательством возвращения на государственном уровне практик Большого террора, что полностью разрушает достигнутый национальный консенсус в вопросе осуждения репрессий прошлого".

"Вопиющая жестокость и несправедливость приговора не просто очевидны - авторитет следственных и судебных органов подорван полностью, а огромные, "сталинские" сроки на фоне совершенно абсурдных обвинений, которые были опровергнуты защитой в ходе разбирательства, воспринимаются молодежью как реальная угроза и демонстрация безнаказанности ФСБ", - отмечают правозащитники.

Авторы письма требуют "проведения объективного расследования пыток в деле "Сети", которое должно закончиться выявлением и наказанием виновных в пытках должностных лиц, и, как следствие, пересмотра самого дела "Сети".

Приговоры по делу "Сети"

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Фигурантам дела в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, в числе которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране". Фигуранты дела заявляли, что после задержания их пытали.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

Лев Пономарев Валерий Борщев Светлана Ганнушкина Владимир Путин Сеть

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