Правозащитники предупредили Путина о возрождении "практик Большого террора" в РФ

Правозащитники Светлана Ганнушкина, Валерий Борщев и Лев Пономарев Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о встрече, чтобы рассказать о деле "Сети" (организация, запрещенная в РФ) и попросить о его объективном расследовании; они усмотрели в этом деле доказательства возрождения в России "практик Большого террора" на государственном уровне.

"То, о чем мы намерены с Вами говорить, затрагивает напрямую вопросы национальной безопасности и национального согласия и потому требует немедленного реагирования", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинкской группы в пятницу.

"Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела "Сети" применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили. Мы готовы представить Вам аргументы и позицию защиты, которые судом были полностью проигнорированы", - отмечается в документе.

Правозащитники, по их словам, имеют "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками", и требуют наказать должностных лиц, причастных к этим преступлениям.

Авторы обращения считают, что методы, использованные в деле "Сети", становятся "доказательством возвращения на государственном уровне практик Большого террора, что полностью разрушает достигнутый национальный консенсус в вопросе осуждения репрессий прошлого".

"Вопиющая жестокость и несправедливость приговора не просто очевидны - авторитет следственных и судебных органов подорван полностью, а огромные, "сталинские" сроки на фоне совершенно абсурдных обвинений, которые были опровергнуты защитой в ходе разбирательства, воспринимаются молодежью как реальная угроза и демонстрация безнаказанности ФСБ", - отмечают правозащитники.

Авторы письма требуют "проведения объективного расследования пыток в деле "Сети", которое должно закончиться выявлением и наказанием виновных в пытках должностных лиц, и, как следствие, пересмотра самого дела "Сети".

Приговоры по делу "Сети"

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Дмитрию Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Михаилу Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Арману Сангынбаеву - 6.

Фигурантам дела в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, в числе которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране". Фигуранты дела заявляли, что после задержания их пытали.

Сообщество "Сеть" признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.