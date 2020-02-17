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Защита еще двух осужденных по делу "Сети" обжаловала приговор

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты еще двух фигурантов дела запрещенной в РФ организации "Сеть" подали апелляционные жалобы на приговор, вынесенный Приволжским окружным военным судом.

В частности, жалобу направил Сергей Моргунов - адвокат осужденного на 16 лет колонии строгого режима Ильи Шакурского.

Апелляционную жалобу составил также адвокат Тимур Мифтахутдинов, представляющий интересы осужденного на шесть лет Армана Сангынбаева Защитник сообщил "Интерфаксу", что планирует в понедельник отправить жалобу по почте.

Ранее решение суда обжаловали адвокаты Дмитрия Пчелинцева и Михаила Кулькова.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

10 февраля суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической. Пчелинцеву назначено 18 лет лишения свободы, Шакурскому - 16 лет, Андрею Чернову - 14, Максиму Иванкину - 13, Кулькову - 10, Василию Кускову - 9, Сангынбаеву - 6. Фигурантам дела в зависимости от роли инкриминировали участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов и взрывчатых веществ.

Правозащитники раскритиковали приговор. Московская Хельсинкская группа отметила, что имеется "достаточно доказательств того, что многих фигурантов пытали, и в основу обвинения в значительной степени были положены показания, данные под пытками".

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов, в которых участвовали несколько сотен человек. 17 февраля несколько книжных магазинов в России проводят акцию солидарности с осужденными фигурантами дела "Сети".

Сообщество "Сеть" было признано террористическим 17 января 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

Сеть

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