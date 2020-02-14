В Москве арестована приезжая, бросившая своего ребенка около метро

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца Мафтунахон Каримову, которая оставила своего малолетнего ребенка в пешеходном переходе у станции метро "Парк Победы". Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Таратуля.

Суд заключил ее под стражу до 12 апреля.

В столичном главке СКР сообщили, что дело в отношении матери младенца было возбуждено по факту оставления в опасности. На данный момент женщине предъявлено обвинение в покушение на убийство.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала представитель столичного главка СК Юлия Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержана женщина, бросившая в подземном переходе в Москве своего новорожденного ребенка.

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяцев, после чего незамедлительно вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы.

"Младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает", - сказала Иванова.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что брошенный младенец после медобследования будет помещен в социальное учреждение.