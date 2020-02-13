В Подмосковье задержали женщину, бросившую ребенка у станции столичного метро

Архивное фото Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали женщину, бросившую в подземном переходе в Москве своего новорожденного ребенка, планируется ее допрос, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

Иванова рассказала "Интерфаксу" в четверг, что 29-летняя женщина приехала в столицу из другого региона РФ. Со своей стороны в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что мать ребенка была задержана полицейскими в Подмосковье. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 12 февраля, Иванова говорила, что уголовное дело по ст. 125 УК РФ возбуждено по факту оставления в опасности новорожденного ребенка возле подземного перехода на западе Москвы. Ребенка, по словам представителя СКР, нашли в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы".

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяцев, после чего вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. "Младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает", - сказала Иванова.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что брошенный младенец после медобследования будет помещен в социальное учреждение.