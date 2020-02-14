Приезжая, бросившая младенца у перехода в Москве, объяснила свой поступок бедностью

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Задержанная иностранка, бросившая новорожденного ребенка в подземном переходе в Москве, рассказала следователям, что сделала это из-за отсутствия денег, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам, 29-летнюю женщину, оставившую 12 февраля ребенка в переходе на западе Москвы, допросили с помощью переводчиков. Она полностью признала вину, объяснив, что решила избавиться от младенца из-за сложного материального положения. Следствие просит суд арестовать задержанную.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что женщина приехала в Россию из Узбекистана. О ее задержании в Подмосковье стало известно накануне.

По данным следствия, 12 февраля у подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы сотрудник метро обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяцев, незамедлительно вызвал скорую помощь и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Младенец находится под наблюдением в городской больнице, его жизни ничего не угрожает. В пресс-службе департамента соцзащиты населения Москвы "Интерфаксу" сообщили, что мальчика после обследования отправят в социальное учреждение.