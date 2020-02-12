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Следователи возбудили уголовное дело из-за брошенного в Москве младенца

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили после того, как возле подземного перехода на западе Москвы обнаружили новорожденного младенца, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

По результатам проведенной проверки дело возбудили по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), сказала "Интерфаксу" Иванова. По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид 2-3 месяцев, после чего незамедлительно вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы.

"Младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает", - уточнила Иванова. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают женщину, оставившую ребенка, и ее возможных родственников.

Ранее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы сообщили, что брошенный младенец после медобследования будет помещен в социальное учреждение.

Ранее Иванова говорила "Интерфаксу", что младенца нашли в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы". В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая оставила мальчика.

СКР Москва Юлия Иванова

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