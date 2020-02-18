Гидрометцентр пообещал москвичам апрельское тепло на праздничных выходных

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Аномально теплый температурный фон, более характерный для начала апреля, а не для середины февраля, задержится в Москве минимум до конца календарной недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Тепло будет до конца недели, до 23 февраля. Температура будет соответствовать то восьмому апреля, то - и это не шутка - первому апреля. Щелкаются как орехи эти температурные рекорды", - сказал Вильфанд во вторник.

В ночь на вторник главная метеостанция столицы на ВДНХ в 4:00 по московскому времени зафиксировала температуру в +5 градусов, был побит абсолютный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (+4,4 градуса). Ожидается, что это не последний рекорд, который будет побит в столице на этой неделе.

По словам Вильфанда, 18 февраля днем температура в столице поднимется до плюс 5-6 градусов, а местами в Московской области столбики термометров поднимутся до +7. В среду, 19 февраля, ожидается +3...5 градусов, такой температурный фон с незначительными изменениями сохранится до пятницы, 21 февраля.

В субботу, 22 февраля, Гидрометцентр прогнозирует диапазон температур от нуля до +5 градусов, 23 февраля, в День Защитника Отечества, ожидается от +1 до +6 градусов.

Облачность будет высокой, существенных осадков на неделе не ожидается, добавил Вильфанд. Тем не менее, по его словам, предварительно 23 февраля прогнозируется умеренный дождь.

Аномальное тепло в столице бьет температурные максимумы дня уже в шестой раз за зиму. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (+4,5) и 22 января (+4,3); в декабре - три: 18 декабря (+5,6), 19 декабря (+6,6) и 23 декабря (+6,2).