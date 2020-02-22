Станция "Смоленская" "синей" ветки московского метро закрывается почти на полтора года

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии закрывается с 22 февраля до июня 2021 года для замены эскалаторных комплексов, срок эксплуатации которых подошел к концу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия - невозможно. Поезда будут проезжать станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии без остановки", - сказал собеседник агентства.

Для проезда в район временно закрытого участка пассажиры смогут воспользоваться станицей "Смоленская" Филевской линии.

Вместе с тем, в связи с ожидаемым перегрузом "Смоленской" "голубой" ветки, пассажирам также рекомендуется пользоваться маршрутами наземного транспорта и, по возможности, другими близлежащими станциями метро: "Арбатская", "Кропоткинская" и "Киевская".

Помимо установки современных безопасных эскалаторных машин, на "Смоленской" проведут капремонт вестибюля.

На станции заменят три эскалатора, установленных при открытии станции в 1953 году. Новые подъемники будут безопаснее, эргономичнее, надежнее и удобнее в эксплуатации и техническом обслуживании. Применение системы мониторинга работы эскалаторов обеспечит более быстрый поиск и устранение неисправностей и сбоев в работе.

"Полная замена эскалаторных комплексов предполагает демонтаж старых эскалаторов и их фундамента, работы в наклонном тоннеле, в том числе разборку элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля, с последующей установкой новых подъемников", - добавили в пресс-службе.