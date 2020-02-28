Движение на МЦД-2 от Каланчевской до Курского вокзала ограничат по выходным в марте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 будет ограничено в выходные дни марта в связи с проведением работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД в пятницу.

"В выходные дни марта (1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта), с 9:40 до 13:40 участок Москва-Каланчевская - Курский вокзал будет закрыт для движения поездов. Технологические "окна" необходимы для проведения комплекса сложных работ в рамках реализации проекта Московские центральные диаметры", - говорится в сообщении.

На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно. На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская поезда будут отправляться только в сторону области, отметили в пресс-службе.

Во время технологических "окон" также изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.