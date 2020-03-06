Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в столичном метро

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы продлил содержание под стражей Кароматулло Джаборову, который сымитировал приступ от заражения коронавирусом в московском метро, сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

"Суд продлил срок содержания под стражей в отношении Джаборова до 8 мая 2020 года", - сказали в суде.

Накануне, 5 марта, Мосгорсуд признал арест пранкера законным. Джаборову предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Между тем сам обвиняемый заявил в суде, что раскаялся в содеянном. "Но это не такая статья, которую нам дали (хулиганство, 213 УК РФ - ИФ). Мы никого не трогали, от наших действий никто не пострадал, мы никому не нанесли ущерб... Я жалею, это просто глупая шутка. Хочу попросить прощения у людей (которые были в вагоне - ИФ)", - заявил Джаборов в зале суда.

Согласно данным пресс-службы МВД, 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитировав внезапный приступ, а его предполагаемые сообщники при этом кричали, что пранкер заражен коронавирусом.

Это спровоцировало панику среди пассажиров. Видеоролик с инсценировкой был опубликован в интернете. В пресс-службе московского метрополитена заявляли, что на территории подземки уже были "пранки на тему коронавируса".

После ареста Джаборова в полиции сообщили о задержании соучастников Джаборова, которые были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.