Мосгорсуд оставил в СИЗО пранкера, разыгравшего приступ от коронавируса в метро

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест Кароматулло Джаборова, который сымитировал приступ от заражения коронавирусом в столичном метро.

"Постановление Черемушкинского суда Москвы от 10 февраля 2020 года об избрании в отношении Джаборова меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, суд отказался удовлетворить апелляцию защиты Джаборова, которая настаивала на возможности смягчения ему меры пресечения. Пранкеру предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Согласно данным пресс-службы МВД, 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитировав внезапный приступ, а его предполагаемые сообщники при этом кричали, что пранкер заражен коронавирусом. Это спровоцировало панику среди пассажиров. Видеоролик с инсценировкой был опубликован в интернете. В пресс-службе московского метрополитена заявляли, что на территории подземки уже были "пранки на тему коронавируса".

После ареста Джаборова в полиции сообщили о задержании соучастников "розыгрыша", которые были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.