Соучастники пранкера задержаны за розыгрыш на тему коронавируса в метро

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Столичные правоохранители задержали двоих москвичей, подозреваемых в содействии пранкеру, инсценировавшему приступ опасного вируса в вагоне метрополитена. Об этом сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его предполагаемых сообщников - безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказала Волк.

При проведении обысков по местам фактического проживания фигурантов в Западном и Центральном округах Москвы полицейскими обнаружены и изъяты компьютер и сотовые телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"Предварительное расследование продолжается", - заключила Волк.

Ранее московский метрополитен сообщил о "пранках на тему коронавируса" на территории подземки. А в полиции рассказали, что 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом, по информации полиции, его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Впоследствии стало известно о задержании подозреваемого в хулиганстве в вагоне электропоезда метро, который имитировал приступ от заражения опасным вирусом.

10 февраля Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на срок до 8 марта Кароматулло Джаборова, подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в вагоне метро.