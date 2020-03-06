В Москве излечился один из заразившихся коронавирусом

Пациента в ближайшие дни выпишут из больницы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве один из заразившихся коронавирусом выздоровел и будет выписан из больницы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем ", - сказала Ракова журналистам в пятницу.

Ранее 6 марта стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России, пять из которых пришлись на Москву, а один - на Нижний Новгород. Все заболевшие россияне посещали Италию в последние две недели. Их поместили в инфекционные боксы.

В столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом рассказали, что один из заболевших находится в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

О первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Москве стало известно в понедельник, 2 марта: инфекция выявлена у гражданина России Давида Берова, вернувшегося в конце февраля из Италии. Заболевание у него протекало в легкой форме.