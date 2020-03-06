В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Один случай зарегистрирован в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве.

Все граждане РФ посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

По данным штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".

Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

Ранее в РФ было подтверждено заражение коронавирусом семи человек: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), один гражданин РФ, вернувшийся из Италии и один гражданин Италии, который учится в медуниверситете в Санкт-Петербурге по обмену.

Еще три эпизода - это трое россиян, эвакуированных в феврале с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавиурса. Эти случаи "числятся" за Японией, так как в ее порту стоял лайнер, поэтому, по официальной статистике, на территории России зафиксировано 10 случаев.

Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.