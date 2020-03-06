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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США

На самоизоляцию придется отправиться въехавшим в Москву из 11 стран, включая США
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу на данный момент включает 11 государств, сообщили на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Речь идет о перечне стран, после приезда из которых гражданам придется "самоизолироваться" на 14 суток. В него вошли: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США.

"Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на горячую линию и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней", - сообщили "Интерфаксу" на горячей линии.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности" в связи с угрозой распространения коронавируса". Среди перечисленных мер предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней. В тексте все "неблагополучные" страны не приводятся, но говорится, что их перечень утверждает управление Роспотребнадзора по Москве.

Как пояснили на горячей линии, прибывшие из вышеназванных 11 стран обязаны оставаться дома две недели даже при отсутствии симптомов. Больничный лист должен быть доставлен курьером на дом.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько обратился в комитет по туризму Москвы с просьбой разъяснить, распространяются ли карантинные меры на иностранных туристов, а также транзитных пассажиров.

Тем не менее, власти Италии уже рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию в свете принимаемых российской стороной мер по предотвращению распространения нового коронавируса и грозящего карантина.

В Москве на 6 марта подтвержден один случай заражения COVID-19 - у мужчины, побывавшем в Италии. Всего в России новая коронавирусная инфекция была впервые диагностирована или повторно подтверждена российскими специалистами у семи человек.

Хроника коронавируса. Март.

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РСТ

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