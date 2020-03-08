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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.

Эпидемия коронавируса

"Это, я считаю, абсолютно раздутая история. Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее, мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году", - сказала она в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Как сообщалось, в субботу число официальных случаев заболевания COVID-19 в России увеличилось до 14.

На утро воскресенья, по данным Роспотребнадзора, оно оставалось неизменным.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, общее число зараженных COVID-19 в мире продолжает расти и на утро 8 марта достигло 104 978 человек.

Новый коронавирус затронул более 90 стран.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Татьяна Голикова

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