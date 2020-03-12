Мосгордума одобрила закон о поправке в Конституцию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума поддержала постановление об одобрении федерального закона о поправке в Конституцию. Фракция КПРФ проголосовала против, заявил ее председатель Николай Зубрилин.

По его словам, для изменения Конституции необходим референдум, и фракция предлагает менять Основной закон через созыв конституционного собрания и полноценный референдум.

Также против проголосовала фракция "Яблоко".

Руководитель единороссов Степан Орлов заявил, что фракция поддержит поправки: "Мы уже сейчас видим какой может быть наша Конституция, в случае если ее поддержат избиратели. Она будет более прозрачной, демократичной и адресной".

Ранее 12 марта закон об изменении Конституции поддержала и Мособлдума.

В этот же день сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Совет Федерации уже поступили 58 положительных отзывов от региональных парламентов, это больше, чем две трети необходимых положительных отзывов от всех регионов. Сенаторы могут утвердить результат рассмотрения закона в регионах 14 марта.

Если сенаторы установят эти результаты, в течение семи дней спикер палаты Валентина Матвиенко должна будет направить закон президенту Владимиру Путину.

Конституционный суд должен будет оценить законность предлагаемых изменений Конституции. Затем поправки одним пакетом вынесут на общенародное голосование. Если их одобрит большинство избирателей, их подпишет президент Владимир Путин, и все изменения немедленно вступят в силу.

Предполагалось, что голосование состоится 22 апреля, и этот день объявят выходным. Однако из итоговой версии закона дату изъяли. Как объяснили в Госдуме, во-первых, законодатели не имели права предварять решение Конституционного суда, во-вторых, неясно, как к 22 апреля будет складываться эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Совфед одобрил законопроект 11 марта, ранее в тот же день документ прошел третье чтение в Госдуме.