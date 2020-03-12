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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации получил 58 положительных решений региональных парламентов по закону о поправке в Конституцию, это уже более необходимых двух третей, в субботу палата может утвердить эти решения, заявил сенатор Андрей Клишас.

Изменение Конституции

14 марта Совфед соберется на внеочередное заседание для обсуждения поправки в бюджет, ожидается, что к этому моменту в палату поступят отзывы всех регионов.

Клишас уже предложил спикеру Валентине Матвиенко включить в повестку заседания 14 марта вопрос об установлении результатов рассмотрения закона региональными парламентами. Если сенаторы установят эти результаты, в течение семи дней Матвиенко должна будет направить закон президенту Владимиру Путину.

Конституционный суд должен будет оценить законность предлагаемых изменений Конституции. Затем поправки одним пакетом вынесут на общенародное голосование. Если их одобрит большинство избирателей, их подпишет президент Владимир Путин, и все изменения немедленно вступят в силу.

Предполагалось, что голосование состоится 22 апреля, и этот день объявят выходным. Однако из итоговой версии закона дату изъяли. Как объяснили в Госдуме, во-первых, законодатели не имели права предварять решение Конституционного суда, во-вторых, неясно, как к 22 апреля будет складываться эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Хроника 15 января – 12 марта 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Совет Федерации Госдума Валентина Матвиенко Конституция Владимир Путин Конституционный суд

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