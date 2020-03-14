В Подмосковье введут режим свободного посещения школ и детсадов из-за коронавируса

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Режим свободного посещения ввели в учебных учреждениях Подмосковья на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства образования Московской области.

"Начиная с понедельника, 16 марта, во всех подмосковных школах и детских садах вводится свободное посещение, то есть учащимся и воспитанникам разрешается посещать занятия по усмотрению их родителей или законных представителей. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его будут ждать в школе или детском саду", - цитирует пресс-служба министра образования Подмосковья Ирину Каклюгину.

Все школы и детские сады продолжат работать в штатном режиме. Меры вводятся на период действия режима повышенной готовности.

В пресс-службе добавили, что оставшиеся дома дети будут получать учебные материалы и домашнее задание через Школьный портал. Также со следующей недели будет запущена платформа онлайн, с помощью которой дети смогут учиться, не выходя из дома.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

В Москве также с 16 марта, в Москве вводится свободное посещение школ.