Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Лидер движения "За права человека" Лев Пономарев госпитализирован из отдела полиции, куда был доставлен после задержания на несанкционированной акции у здания ФСБ в Москве.

Адвокат 78-летнего правозащитника Василий Кушнир рассказал, что решение о госпитализации приняла бригада скорой с учетом давления и перенесённого несколько лет назад Пономаревым инфаркта.

Адвокат уточнил, что в отношении Пономарева протоколов составлено не было, в отношении же остальных 11 задержанных, которые были доставлены в ОМВД по Таганскому району, полиция составляет протоколы об административном правонарушении.

Правозащитник сообщил "Интерфаксу", что в больнице его проверяют на сотрясение головного мозга.

О состоянии второго молодого человека, которого избивали вместе с ним, Пономареву неизвестно.

Ранее Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием полиции по данному вопросу.

Ранее Пономарева и еще нескольких человек задержали у здания ФСБ, где они пытались проводить по очереди одиночные пикеты, как заявлял правозащитник. Вместе с Пономаревым, по его словам, были задержаны еще около 10 человек.