Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов. Между тем ранее в соцсетях появился призыв прийти к зданию на Лубянской площади, чтобы выразить гражданскую поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ "Сети" и выступить против принятых Госдумой поправок к Конституции.

Полицейские несколько раз предупредили через громкоговорители о том, что акция не согласована и призвали разойтись. Однако собравшиеся не подчинились, и в ответ полиция начала задержания.

Среди задержанных координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Также задержан правозащитник Лев Пономарев. Он сообщил, что в настоящее время он в автозаке, куда и когда его с остальными задержанными повезут, пока не знает. Пономарев отметил, что люди выстроились на Лубянке в очередь, чтобы проводить по очереди одиночные пикеты, но "забрали почти сразу всех".

Тем временем, в районе Старой площади проходит серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию.

Полиция усилила меры безопасности.

Москва Лубянка ФСБ Сеть Сергей Удальцов Лев Пономарев

Новости по теме

Новости

Самолет из Будапешта с неполадками приготовились принять в "Шереметьево"

МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта

МЧС предупредило о метели и сильном ветер в Москве вечером 14 марта
Эпидемия коронавируса

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве ужесточили режим профилактики распространения COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

В Москве закрыли на карантин школу, одна из учениц которой заразилась COVID-19

Ураган в Москве повалил более 200 деревьев и повредил 48 машин

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

Гидрометцентр пообещал москвичам "очень некомфортную" погоду в выходные

В аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов и еще 19 отменены

Источник уточнил данные о погибших и пострадавших в результате ураганного ветра в Москве

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду

Собянин особо попросил москвичей об осторожности в штормовую погоду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');