В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Собравшиеся не провозглашали конкретных лозунгов. Между тем ранее в соцсетях появился призыв прийти к зданию на Лубянской площади, чтобы выразить гражданскую поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ "Сети" и выступить против принятых Госдумой поправок к Конституции.

Полицейские несколько раз предупредили через громкоговорители о том, что акция не согласована и призвали разойтись. Однако собравшиеся не подчинились, и в ответ полиция начала задержания.

Среди задержанных координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Также задержан правозащитник Лев Пономарев. Он сообщил, что в настоящее время он в автозаке, куда и когда его с остальными задержанными повезут, пока не знает. Пономарев отметил, что люди выстроились на Лубянке в очередь, чтобы проводить по очереди одиночные пикеты, но "забрали почти сразу всех".

Тем временем, в районе Старой площади проходит серия одиночных пикетов против поправок в Конституцию.

Полиция усилила меры безопасности.